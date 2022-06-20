MSI представила бета-версию прошивки BIOS для платы MEG X570 Unify. Она позволяет разгонять процессор Ryzen 7 5800X3D

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На официальном форуме MSI опубликовали бета-версию прошивки BIOS для материнской платы MEG X570 Unify, которая позволяет разгонять новейший процессор Ryzen 7 5800X3D. Официально этот чип не поддерживает разгон, поскольку AMD заблокировала функции изменения частоты и настроек питания на уровне BIOS. Однако некоторые платы всё же могут это обеспечить.





Дело в том, что MEG X570 Unify оснащена внешним тактовым генератором, что позволяет разгонять Ryzen 7 5800X3D, повышая частоту шины BCLK.

Бета-версия прошивки включает эти возможности, а также позволяет использовать программу разгона AMD Curve Optimizer для регулировки показателей. При этом на форуме заявили, что не рекомендуют это делать, поскольку есть шансы вывести процессор и плату из строя.

Что касается прироста быстродействия, то в однопоточном режиме она не превысила 1%, то есть это может быть ошибка измерения. А вот в многоядерном тесте прирост составит 4,7%. Скачать бета-версию прошивки BIOS можно здесь.

Ранее появился большой тест большой тест процессора Ryzen 7 5800X3D в играх и приложениях.