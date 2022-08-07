MSI показала свою первую видеокарту Arc A380. Она низкопрофильная и потребляет всего 75 Вт

В Китае компания MSI представила новую видеокарту Arc A380. Судя по изображениям, она будет низкопрофильной и появится на первых порах только в составе готовых систем, однако это означает, что всё больше компаний готовят свои версии таких карт.





Карта от MSI лишена заводского разгона и работает с теплопакетом всего в 75 Вт. Тактовые частоты составляют 2000 МГц для графического чипа, который располагает 8 ядрами Xe. Arc A380 от MSI будет оснащена 6 ГБ памяти GDDR6 с частотой 15,5 Гбит/с. При этом у карты два вентилятора.





Что касается ПК, в составе которого будет эта карта, то речь идёт о нескольких конфигурациях. Есть варианты с материнской платой Intel H510M или H610M Bomber, а также процессорами Core i3-10105F, i5-10400F или i5-12400F. Цены составляют от 532 до 650 долларов.

Пока неясно, когда появятся розничные версии таких видеокарт, однако, похоже, процесс пошёл. Впрочем, один из партнёров Intel уже отказался выпускать карты из-за проблем с качеством.