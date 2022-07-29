MSI и Asus всё-таки готовы продавать видеокарты Intel

Несмотря на не самые обнадёживающие слухи относительно дискретных настольных видеокарт Intel, похоже, как минимум младшие карты появятся на рынке в более значимых объёмах





MSI и Asus уже добавили на свои сайты готовые ПК с 3D-картами Arc A310 и A380. В частности, у MSI эти карты выступают альтернативой GeForce GTX 1650 и GT 1030. В случае одно из ПК Asus ситуация кардинально иная: там в качестве другого варианта указана GEForce RTX 3080.

В любом случае крупнейшие игроки рынка готовых ПК всё-таки возьмутся продавать видеокарты Intel Arc, пусть и пока только в составе готовых ПК. Пока не факт, что это будет справедливо и для дискретных адаптеров отдельно.

В целом в таком виде младшие карты Intel вполне могут пригодиться производителям в виде альтернативы, несмотря на их недостатки.