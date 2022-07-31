MS Office больше не в почете. Россияне активно переходят на российские аналоги пакета офисных приложений Microsoft

Прекращение продаж Microsoft в России привело к тому, что интерес к альтернативным MS Office продуктам — как российским, так и зарубежным — вырос в разы, о этом рассказали несколько участников розничного и корпоративного рынков программного обеспечения.





Например, в «М. Видео – Эльдорадо» продажи альтернатив MS Office во втором квартале текущего года увеличились почти в 7,5 раза. «Драйверами стали решения болгарского OfficeSuite, который предлагает качественные офисные приложения с разным сроком действия лицензий, а также бессрочный продукт от корейского Hancom, который за несколько лет хорошо зарекомендовал себя на российском рынке. В перспективе мы планируем еще расширить ассортимент цифровыми версиями офисов от других партнеров», — рассказал представитель ретейлера.

В «Марвел-Дистрибуция» сообщили, что количество регистраций офисного ПО корпоративными пользователями во втором квартале текущего года увеличилось в 5–7 раз по сравнению с первым кварталом. Оборот, в зависимости от продукта, вырос в 2–3 раза. «Самыми заметными на российском рынке являются офисные продукты “Р7 Офис” и “МойОфис”», — рассказал представитель «Марвел-Дистрибуция».

Фиксируют интерес к «МойОфис» и в компании-разработчике. С апреля 2021 года, когда стартовала программа бесплатной предустановки для частных лиц, ежемесячный объем скачиваний продуктов «МойОфис» вырос в семь раз — сейчас уже произведено более 14 млн установок, рассказал директор по продуктовому маркетингу компании Петр Щеглов. По итогам первого полугодия 2022 года количество проданных корпоративным клиентам лицензий увеличилось в 11 раз по сравнению с результатами аналогичного периода 2021-го, сообщил основатель и директор по разработке и развитию продуктов «МойОфис» Дмитрий Комиссаров.





Интерес как корпоративных, так и частных пользователей к отечественным офисным продуктам связан с уходом с российского рынка Microsoft и большинства других западных IT-компаний, также отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Кроме того, подавляющее большинство иностранных лицензий российские частные пользователи не могут оплачивать, поскольку карты РФ не работают за рубежом, говорит он.

«В таких условиях спрос на российские офисные пакеты, а также на продукцию зарубежных компаний, пользование которыми можно продлевать, вполне объясним», — уверен эксперт. По словам Сергея Половникова, по своим возможностям и характеристикам российские офисные пакеты мало чем отличаются от зарубежных.

По мнению Дмитрия Комиссарова, бум спроса на альтернативное Microsoft ПО связан не только с прекращением продаж продуктов американской корпорации в РФ. «Все заключенные в этом году контракты — ожидаемый результат проводимых на протяжении последних двух лет тестирований и пилотных внедрений продуктов в IT-инфраструктуру. Уход иностранных IT-компаний из России лишь ускорил принятие положительного решения о переходе на наше ПО», — сказал он.

Между тем говорить о полном отказе российских пользователей от продукции Microsoft преждевременно, считают опрошенные участники рынка. Спрос на альтернативные решения действительно вырос, но пока заказчики буквально сметают с полок остатки привычного MS Office, рассказывает руководитель направления программного обеспечения Группы компаний X-Com Николай Фатнев.

После ухода MS Office с полок магазинов исчезли «коробки» с лицензиями, продажи которых измерялись десятками тысяч в месяц — их пока в достаточном объеме никто не заменил, отмечают в «Марвел-Дистрибуции».