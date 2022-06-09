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«Мрак и хаос»: Захарова описала возможные последствия дефицита топлива в Ирландии

«Мрак и хаос»: Захарова описала возможные последствия дефицита топлива в Ирландии
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала подготовку правительства Ирландии к дефициту топлива. В своем Telegram-канале она написала, что в случае пессимистического варианта государству грозит мрак и хаос.

Руководство страны предполагает, что даже при благоприятном развитии ситуации уже в сентябре нехватка бензина составит 20%. Дублин в связи с этим намерен распечатать национальный энергорезерв, чтобы высвободить недостающие объемы топлива.

Если же события начнут развиваться по негативному сценарию, Ирландия будет вынуждена перейти к централизованно-плановому управлению энергетическим и автомобильным комплексом. При этом простые граждане будут ограничены в использовании личного транспорта. Также власти планируют создать сеть, включающую сотни топливных автозаправок. А дальше страну ждет мрак и хаос, предупреждает Захарова.

Представитель МИД задается вопросом: так против кого же вводятся санкции? По ее словам, ответ очевиден — конечно, против Евросоюза.

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