«Мрак и хаос»: Захарова описала возможные последствия дефицита топлива в Ирландии

Если же события начнут развиваться по негативному сценарию, Ирландия будет вынуждена перейти к централизованно-плановому управлению энергетическим и автомобильным комплексом. При этом простые граждане будут ограничены в использовании личного транспорта. Также власти планируют создать сеть, включающую сотни топливных автозаправок. А дальше страну ждет мрак и хаос, предупреждает Захарова.