«Мрак и хаос»: Захарова описала возможные последствия дефицита топлива в Ирландии

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала подготовку правительства Ирландии к дефициту топлива. В своем Telegram-канале она написала, что в случае пессимистического варианта государству грозит мрак и хаос.
Руководство страны предполагает, что даже при благоприятном развитии ситуации уже в сентябре нехватка бензина составит 20%. Дублин в связи с этим намерен распечатать национальный энергорезерв, чтобы высвободить недостающие объемы топлива.
Если же события начнут развиваться по негативному сценарию, Ирландия будет вынуждена перейти к централизованно-плановому управлению энергетическим и автомобильным комплексом. При этом простые граждане будут ограничены в использовании личного транспорта. Также власти планируют создать сеть, включающую сотни топливных автозаправок. А дальше страну ждет мрак и хаос, предупреждает Захарова.
Представитель МИД задается вопросом: так против кого же вводятся санкции? По ее словам, ответ очевиден — конечно, против Евросоюза.