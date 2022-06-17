«Можно пережить. Потом поменяют руль и поставят подушки безопасности». Зачем сейчас выпускать «пустые» Lada Granta, объяснил вице-премьер РФ Юрий Борисов

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) рассказал, для чего сейчас наладили выпуск бедно оснащённых автомобилей Lada Granta, лишённых различных опций.

Он заявил, что создание таких автомобилей позволяет не останавливать производство и «сохранять рабочие руки», что является очень важным сегодня.

Что такое остановить на несколько месяцев автомобильный завод? Это как остановить доменную печь, ее потом не запустишь. Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии.

Юрий Борисов





По словам вице-премьера, отсутствие подушек безопасности «можно пережить, поездив без них какое-то время»: «Потом, как только появится возможность их установить, владельцы этих машин поменяют руль и поставят подушки безопасности».

Вчера упрощённая Lada Granta стоимостью от 678 300 рублей поступила в продажу, а сегодня автомобили отправились с завода к своим покупателям. При этом пользователи раскритиковали салон автомобиля.