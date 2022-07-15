можно наблюдать в прямом эфире

Сегодня ночью, с 14 на 15 июля 2022 года, произойдёт интересное астрономическое явление — одна из самых дальних активных комет среди когда-либо обнаруженных, максимально приблизится к Земле.



Комета 26 июня 2022 года

Комета C/2017 K2 (PanSTARRS), для краткости называемая K2, наконец-то появляется в поле зрения Земли после того, как была впервые замечена обзорным телескопом Pan-STARRS во внешних пределах Солнечной системы в 2017 году.

Комета К2 максимально приблизится к нашей планете сегодня ночью пройдя в 270 миллионов километров от Земли (за орбитой Марса). За событием можно наблюдать с помощью прямой трансляции благодаря проекту «Виртуальный телескоп» Virtual Telescope Project, которая началась в 01:15 по московскому времени:

Для тех, кто не смог посмотреть прямой эфир, будет доступна запись ролика.

Первоначальные наблюдения показали, что комета имеет большое ядро и массивную кому (облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы). В то время как канадско-французско-гавайский телескоп CFHT показал, что ядро K2 может иметь ширину от 30 до 160 км, данные космического телескопа «Хаббл» показали, что его ширина может составлять всего 18 км.