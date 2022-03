Можно ли спать голодным: мнение специалистов

Подписывайтесь на новости RNT24 в

С приходом весны большинство прекрасных дам задумывается о том, чтобы начать худеть к лету. В ход идут различные диеты и системы питания, которые обещают желаемый сброс веса. При этом в большинстве из них главным пунктом выделяют отказ от еды после 18:00. Но вот специалисты утверждают, что ложиться спать голодным не стоит.

О том, что отказ от вечернего приема пищи может быть чреват серьезными последствиями, рассказала мне подруга-медик. После моих жалоб на плохое самочувствие во время похудения она рассказала, в чём моя ошибка. А я и подумать не могла!

Что будет с организмом, если ложиться спать голодным

Диетическая индустрия поработала достаточно хорошо для того, чтобы нам казалось, что пропускать ужин — это правильно. Но вот нутрициологи с этим в корне не согласны. Прежде всего, потому, что голодный организм не сможет полноценно отдыхать ночью.

Последствия сна натощак

Если вам кажется, что, отказавшись от вечернего приема пищи, вы сделаете организму услугу, то вы очень ошибаетесь. В том случае, если пища поступала в организм ранее, чем за 4 часа до сна, это может спровоцировать бессонницу и рваный сон. Причина в том, что голодный желудок сигнализирует мозгу о том, что ему требуется топливо. В свою очередь, мозг прекращает выделять мелатонин, а значит, и качество сна ухудшается.

Мало того, что вы не доспите ночью, ведь голодный организм не сможет полноценно расслабиться, так еще и утром существует вероятность проснуться раньше времени. Просто чтобы наконец поесть.

Стоит ли говорить, что в течение дня вы будете чувствовать усталость, а тело — просить энергетического подкрепления. И тут, конечно, на арену выйдут сладкие и жирные продукты. Это и не удивительно, ведь именно они считаются лучшим источником углеводов. Таким образом, вместо сброса веса, вы рискуете набрать еще больше.

Что съесть, чтобы не ложиться спать голодным

Конечно, если есть возможность полноценно поужинать, то это следует сделать. Но если ужин по каким-то причинам вы пропустили, то лучше ограничиться небольшим перекусом. Это позволит не перегрузить внутренние органы и даст мозгу энергию на восстановление всех систем организма. Кроме того, нужно помнить, какие именно продукты следует выбирать для перекуса.

Овощи и зелень. Лучше всего для вечернего перекуса подойдет салат из овощей, например огурцов, помидоров, капусты или зелени. Овощи в тушеном виде тоже прекрасно подойдут. Главное — используйте умеренное количество соли и заправок.

Белковые продукты. Вареная куриная грудка, нежирная рыба, яйца — это те продукты, которые точно не позволят лишним килограммам осесть на вашей талии. Обратите также внимание на молочные продукты, такие как творог, кефир, йогурт без добавок.

Жиры. Если ваш желудочно-кишечный тракт нормально воспринимает жирную пищу, то в качестве перекуса вечером можно выбрать кусочек авокадо, горсть орехов или порцию растительного молока.

Как видите, необязательно спать голодным, чтобы следить за своим весом. А чтобы результат от похудения был действительно виден, рекомендуется применить диету, срок которой всего 7 дней. Зато какой результат!

