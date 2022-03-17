Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

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У родителей дома современный ремонт, который они закончили совсем недавно. И хоть общая атмосфера посвежела, есть некоторые детали, которые отбрасывают интерьер на годы назад. К примеру, в ванной до сих пор стоит мусорное ведро. Ведь моя мама убеждена, смывать туалетную бумагу в унитаз в многоквартирном доме небезопасно.

При этом бумагу родители покупают не из дешевых. Даже втулка в ней, по заверениям производителя, должна растворяться. Переубедить мать словами мне так и не удалось, поэтому решила продемонстрировать эксперимент.

Что будет, если постоянно смывать туалетную бумагу в унитаз

Да ничего! И вы сами в этом можете убедиться. Возьмите пару листиков туалетной бумаги и поместите ее в литровую банку. Залейте бумагу холодной водой и как следует взболтайте.

Спустя пару минут туалетная бумага разлезется на мельчайшие кусочки, а потом и вовсе превратится в жижу. Ну как она способна забить унитаза?

Тогда моя мама выдвинула еще один аргумент (вычитала на каком-то форуме): остатки туалетной бумаги оседают на стенках канализационных труб. С этом тоже легко поспорить.

Дело в том, что любые загрязнения и остатки исчезнут без следа, если вы помоете унитаз с бытовой химией. Ведь она именно для этих целей и разрабатывалась.

© Depositphotos

К слову, одна читательница поделилась, что прочищает трубы солью. Мол, средство имеет мощные абразивные свойства, которые убирают всё, что бы не осело на трубах. Хоть этот метод и эффективен, соль негативно сказывается на состоянии металла. Поэтому лучше используйте специальные средства.

© Depositphotos

Конечно, смывать туалетную бумагу в унитаз родители до сих пор побаиваются. Говорят, в соседнем подъезде канализация так забилась, что первый этаж затопило полностью. Запах на весь двор, стыдно то как! А в вашем туалете есть мусорное ведро? Делитесь, как к этому вопросу относитесь вы?

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