Домашние орхидеи прекрасны! Мы любим их за яркие цветы, которыми можно любоваться часам. Единственное, что порой портит всю эстетику — разросшиеся корни. Они начинают выпирать из горшка, портят всю картину. Поэтому многие цветоводы задаются вопросом, можно ли обрезать воздушные корни у орхидеи.

Если действовать наобум, можно навредить цветку. Однако, ситуацию следует взять под контроль: в некоторых случаях обрезка корней жизненно необходима для фаленопсиса.

Воздушные корни у орхидеи

Сочные зеленые корни над горшком — важная часть цветка, транспортирующая питательные вещества. Поэтому только с ними красавица будет радовать вас обильным цветом. В противном случае капризная орхидея может вовсе погибнуть.

Обрезать воздушные корни можно только в том случае, если они засохли или подгнили. Однако, делать это нужно правильно, чтобы не навредить растению.

Как обрезать корни у орхидеи

Удалить корень можно ножницами или секатором, предварительно продезинфецировав инструмент. Срежьте сначала кончик корня, чтобы убедиться, что он сухой или подгнивший в середине. Затем сделайте надрез у основания испорченного отростка.

Место среза присыпьте активированным углем или обработайте раствором марганцовки. Также можно использовать зеленку, йод. Просто аккуратно нанесите средство с помощью ватной палочки. После процедуры не поливайте фаленопсис в течение 4–5 дней.

О чём говорит отсутствие воздушных корней

Если у орхидеи не появляются новые корешки в течение нескольких месяцев, обратите внимание на частоту орошения. Хотя цветок тропический, он любит, когда чередуются периоды полива и просушки корней. Убедитесь, что грунт менялся менее, чем 6 месяцев назад, в нём нет плесени, гнили или жучков. Также стоит положить на верх горшка сухой мох: он будет регулировать водный баланс в вазоне.

Порой время ожидания появления новых цветоносов затягивается. Многие жалуются, что орхидея наращивает только листья и корни, а бутонов не видать. В таком случае попробуйте использовать домашнюю подкормку чесноком, либо положите в горшок кубик льда. Также многие цветоводы советуют в таком случае поместить вазон в темное прохладное место на неделю. а затем вернуть обратно.

