Заготовка овощей на зиму — дело ответственное и кропотливое. Стоит что-то недокрутить, недомыть или недокипятить, и консервация будет испорчена. А самое обидное, что узнаете вы об этом нескоро. Мало того, со специями многие тоже стараются быть осторожными. Вас никогда не мучал вопрос, можно ли консервировать с морской солью?

Наши бабушки и дедушки были очень избирательны в том, какую именно соль выбрать для хрустящих огурцов и сочных томатов. Йодированной в этом случае боялись как огня, а морскую обходили стороной. Почему так, читайте в нашей статье!

Морская соль для консервации: польза или вред?

© Depositphotos

Началось всё с йодированной соли, когда она только-только появилась. О ее неоспоримой пользе ходят легенды. В нашем регионе дефицит йода ярко выражен, особенно в горных местностях. Благодаря обогащенной соли можно эффективно поддержать работу щитовидной железы, однако раньше всё было не так просто.

Раньше соль напрямую обогащали йодом, а именно йодидом калия. Кроме того, специя содержала тиосульфат натрия, который был не очень полезен для здоровья. 30 лет назад можно было найти только такой продукт.

Вступая в длительную реакцию с овощами, такая соль не только меняла вкус, но также цвет и текстуру продуктов. И, конечно, консервировать с ней было строго противопоказано. Это сейчас йодид калия заменили на йодат, так что такая соль абсолютно безопасна и подходит для консервации.

© Depositphotos

А что же с морской солью? Дело в том, что она тоже содержит йод. Опасаясь, что он тоже может изменить вкусовые свойства продуктов, старшее поколение ее не использовало в консервации. Так сказать, от греха подальше. Вот только йод там нестабилен и разрушается при термообработке. А количество настолько мало, что не может ни на что повлиять.

Исключением, хоть и не строгим, является серая морская соль с примесью глины и водорослей. Это стабильные элементы, которые немного меняют вкус. И по концентрации солености она не такая сильная.

© Depositphotos

Вывод напрашивается простой: использовать морскую соль при заготовке можно и даже нужно. Она натуральная, богатая минералами и абсолютно безвредная для ваших закруток. А все предубеждения касательно нее основаны на опыте давно минувших лет. Крутите на здоровье!

