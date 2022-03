Хрустящий бекон с яичницей на завтрак — что может быть вкуснее? Это всего пару ломтиков, но ели есть бекон каждый день, здоровью может быть нанесен серьезный вред. Рассказываю подробнее о мифах и фактах пользы и вреда бекона.

Можно ли есть бекон каждый день

Сало — бесспорно, любимый продукт в наших широтах. Копченое, соленое или вареное, оно есть, наверное, в каждом доме. Вместо сала можно есть бекон — чуть менее жирный, с мясными прожилками. Что такое бекон? Как правило, это сырое, не обработанное мясо. При готовке оно режется тонкими плоскими слайсами. В каких блюдах чаще всего применяется?

Знаменитая классика: яичница с беконом, курица или картошка, завернутая в бекон, паста «карбонара» и еще много-много других. Но ни для кого не секрет, что это жирное мясо в больших количествах будет вредно. Есть ли в беконе что-то полезное? Чем он вреден? К каким последствиям приведет его употребление на постоянной основе? Рассказываю подробнее, что я узнала из разных источников.

В чем польза бекона и есть ли она вообще?

Бекон изготавливается из свинины. Традиционный его вариант — сырое мясо, ничем не обработанное. Но у нас часто встречается копченый бекон, и его любят гораздо больше за насыщенный яркий вкус. Хорошо прокопченное мясо можно никак больше не обрабатывать. А вот сырое придется поджарить или термически обработать другим способом.

Свинина для изготовления берется жирная, с прожилками мяса и сала. Если употреблять ее в минимальном количестве, ничего страшного не произойдет. Напротив, мясо богато животным белком, витаминами группы В, микроэлементами, а также полезным ненасыщенным жиром. Но, правда, только на 50% процентов. Остальной жир — это тот самый вредный холестерин.

Вред бекона: мифы и факты

И хотя множество мифов о холестерине уже развеяны, все же медики доказывают, что употребление его в большом количестве может привести к проблемам с сердцем и сосудами, диабет, ожирению. Международное агентство по изучению рака ВОЗ пришло к выводу, что если употреблять 50 грамм бекона ежедневно в течение долгого времени, увеличивается риск возникновения рака кишечника.

Об этом точно не стоит забывать, если вы привыкли постоянно жарить сало на сковороде. Но есть бекон можно и соленым, копченым, полукопченым. Также его можно употреблять в салаты и основные блюда, запекая или туша. В целом же, многие эндокринологи утверждают, что в минимальном употреблении этого продукта вреда не будет. Вполне можно позволить себе ломтик бекона на завтра пару дней в неделю. Но помните, что жиры должны составлять не более 20-25% суточного рациона.

