



Можно ли делать ремонт в выходные и праздничные дни по закону РФ Nicalai



Граждане заняты на работе в будние дни до самого вечера поэтому, при появлении необходимости проведения ремонтных работ, единственное время, которое остается, – вечер или выходные.Чтобы шумные ремонтные работы не приводили к стычкам и откровенным проявлением агрессии со стороны соседей, вначале стоит ознакомиться с правилами и условиями их проведения.Порядок проведения ремонтных работЧеткого и полного трактования данного вопроса в законодательной системе России до сих пор не существует. Для урегулирования конфликтных ситуаций с соседями можно опираться только на 52 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».Согласно положениям этого нормативного акта следует:шумные ремонтные работы могут проводиться в строго определенный промежуток времени – с 9 утра до 19 вечера;с 13 до 15 часов запрещено производить шум, в том числе строительный в любой день. Данное время считается обеденным перерывом или тихим часом. Этот промежуток необходим для того, чтобы соседи могли немного отдохнуть от шума и уложить маленьких детей спать.после 19 часов, а также в выходные и праздничные дни, шумные ремонтные работы запрещены.Это следует из Федерального закона. Помимо этого региональные и муниципальные власти могут устанавливать свои правила и нормы, так называемый закон «О тишине». Ограничительные и запретительные правила могут вводиться товариществами собственников жилья или управляющими компаниями.Помимо времени, разрешенного для проведения шумного ремонта, в ФЗ-52 прописываются и иные уточняющие нюансы.Например, праздничные дни – даты, приравненные к выходным, а уровень шума в разрешенное время не должен превышать 40 децибел. Его повышение допускается только на краткий срок и не более чем на 15 децибел. После 19:00 нельзя производить шум свыше 30 децибел.Говоря о запрете шумных работ в выходные дни, нужно знать, что именно подразумевается под этим понятием. Традиционно ими считаются два дня – суббота и воскресенье. Но законодатели установили, что суббота – рабочий день, на который распространяются обычные правила закона «О тишине».Проведение ремонта в праздничные и воскресные дниПо общим правилам на федеральном уровне закреплено, что проведение шумных ремонтных работ в такие дни запрещено. Но муниципальные органы или управляющие компании внутренними постановлениями могут установить иной регламент, допускающий исключения.Так они могут ввести в выходные и праздничные дни, ограниченные по времени, периоды для проведения ремонтных работ.Любые нешумные работы или некапитальный ремонт может проводиться в любой день и время по желанию собственников или жильцов помещения. К ним относятся:очистка стен от старых обоев или краски;поклейка обоев, декоративных элементов или нанесение свежей краски;покрытие пола линолеумом;сборка мебели без шумных инструментов;иные действия, не превышающие разрешенное количество децибел.Наказание за нарушения закона «О тишине»За нарушение предписанных властями норм следует гражданская, административная или материальная ответственность. Вид и размер санкций устанавливается относительно федерального и локального свода правил. В случае проведения шумных ремонтных работ или возникновения иных источников шума в неположенное время, необходимо обратиться напрямую к местному участковому или позвонить в отделение полиции и оставить жалобу.Чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше сделать аудиозапись производимого соседями ремонтного или иного шума для подтверждения своих слов прибывшему наряду полиции.Если шум превышает все разрешенные нормативы, можно составить коллективную жалобу на нарушителя и направить ее правоохранительным органам или в суд, приложив доказательства попыток решить все миром: запись шума, протоколы вызова наряда или участкового.



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