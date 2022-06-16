«Можно бесконечно ждать автобус»: петербуржцы массово жалуются на последствия транспортной реформы

«А когда случится чудо и заменят на новый автобус маршрут 151? Этот маршрут скоро развалится на ходу»;

«Обещали усилить маршруты 41-42, в итоге автобус 41 остался теперь одним единственным на линии, и еще он называется 41а. Ждать его на остановке можно бесконечно. Усилили, но в отрицательную сторону что ли?»;

«Лучше вернуть маршруты какие были-пусть будут городские. Автобусы пустить пазики и все будут довольны»;

«Из Старого Петергофа до Ленинского не доехать теперь, а электрички забиты, люди стоя едут от Балтийской»;

«Тут поехала из области по делам в СПб. Банковскую карту дома забыла. Ну ладно, думаю, есть наличные. Захожу в автобус. Кондуктора нет. Ну ладно, иду к водителю. К моему удивлению, водитель не реагирует и не принимает оплату. Скажите, сейчас что, есть такая обязанность у всех иметь при себе карты с деньгами? Билеты банка России уже не котируются? Почему человек не может оплатить проезд нормально? Женщина рядом объясняет, что вот так теперь. Ехала, говорит, недавно, принять оплату проезда наличными отказались. Зашли контролеры и высадили ее из автобуса», — рассказали петербуржцы.