«Можно бесконечно ждать автобус»: петербуржцы массово жалуются на последствия транспортной реформы

Второй этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге стартовал 1 июня, но жители Северной столицы уже обратили внимание, насколько усложнился путь от дома до работы. Петербуржцы в социальных сетях массово жалуются на отсутствие автобусов и долгое ожидание транспорта, из-за чего многие опаздывают на работу или важные встречи.
Во время второго этапа транспортной реформы маршрутки планируется заменить социальными автобусами. На городские рейсы должно было выйти 693 новых низкопольных автобуса, работающих на экологичном газомоторном топливе.
Но желание поскорее избавиться от автобусов не нашло поддержки у горожан. Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на долгое ожидание автобусов на остановках, а также на их медлительность. Если раньше горожане могли сесть на быстрые маршрутки и доехать до работы за полчаса, то теперь на преодоление этого пути занимает около часа.
По словам петербуржцев, многие маршруты автобусов не повторили путь следования маршруток. Из-за этого людям приходится ехать до работы с пересадками или вовсе переплачивать за такси.
Жалуются горожане и на новую систему оплаты проезда в транспорте. Теперь заплатить в автобусе можно только с помощью проездного или карты. Тем петербуржцам, кто предпочитает наличные средства, оказалось неудобно приобретать билет.
«А когда случится чудо и заменят на новый автобус маршрут 151? Этот маршрут скоро развалится на ходу»;
«Обещали усилить маршруты 41-42, в итоге автобус 41 остался теперь одним единственным на линии, и еще он называется 41а. Ждать его на остановке можно бесконечно. Усилили, но в отрицательную сторону что ли?»;
«Лучше вернуть маршруты какие были-пусть будут городские. Автобусы пустить пазики и все будут довольны»;
«Из Старого Петергофа до Ленинского не доехать теперь, а электрички забиты, люди стоя едут от Балтийской»;
«Тут поехала из области по делам в СПб. Банковскую карту дома забыла. Ну ладно, думаю, есть наличные. Захожу в автобус. Кондуктора нет. Ну ладно, иду к водителю. К моему удивлению, водитель не реагирует и не принимает оплату. Скажите, сейчас что, есть такая обязанность у всех иметь при себе карты с деньгами? Билеты банка России уже не котируются? Почему человек не может оплатить проезд нормально? Женщина рядом объясняет, что вот так теперь. Ехала, говорит, недавно, принять оплату проезда наличными отказались. Зашли контролеры и высадили ее из автобуса», — рассказали петербуржцы.
Напомним, что транспортная реформа стартовала в Санкт-Петербурге 1 апреля 2022 года. Она предполагала отмену коммерческих маршрутов, переход на единые социальные тарифы и отказ от оплаты наличными средствами. Второй этап реформы планируют начать 1 июня, а третий — 15 июля. Отметим, что в рамках первого шага на улицы Санкт-Петербурга вывели 864 автобуса на 97 маршрутах.
Ранее «Народные Новости» писали, что жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на низкую результативность транспортной реформы, которая должна была облегчить их городскую жизнь. Новые маршруты оказались не такими удобными, как прежде, а на дорогах произошло сокращение уже привычных автобусов.