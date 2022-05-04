Можем подать пример другим мегаполисам РФ: Шугалей об установлении братских отношений Петербурга с Луганском

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Культурная столица России в качестве города-побратима может дать мощный толчок восстановлению мирной жизни в Донбассе. Социолог Максим Шугалей объяснил свою инициативу по установлению братских отношений между Санкт-Петербургом и Луганском.
«Было бы хорошо, если бы мегаполисы страны взяли себе в города-побратимы города ЛНР и ДНР. Луганск натерпелся, люди очень ждут помощи от России. Петербург с его культурными ценностями, с большим потенциалом человеческой доброты был бы очень хорошим примером именно таких связей», — заявил социолог.
Шугалей уже передал это предложение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, председателю ЗакСа Александру Бельскому и главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Он рассчитывает, что инициатива будет рассмотрена властями и получит одобрение.