Можем подать пример другим мегаполисам РФ: Шугалей об установлении братских отношений Петербурга с Луганском

«Было бы хорошо, если бы мегаполисы страны взяли себе в города-побратимы города ЛНР и ДНР. Луганск натерпелся, люди очень ждут помощи от России. Петербург с его культурными ценностями, с большим потенциалом человеческой доброты был бы очень хорошим примером именно таких связей», — заявил социолог.