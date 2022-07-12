«Моя дочь часто болеет»: бронхит, астму и пневмонию начали лечить в санатории Минздрава в Кировской области

«В течение года моя дочь часто болеет. В основном это простудные заболевания, переходящие в бронхит и пневмонию. Практически всегда приходится прибегать к антибиотикам и ингаляциям. В этом году врач предложила ребенку съездить в санаторий. Для нас это впервые. Знаю, что там проводится большое количество процедур, в том числе физиолечение. Очень рассчитываю, что нам это поможет и череда болезней и пропусков школы закончится», – поделилась мама 8-летней Арины из Кирова.