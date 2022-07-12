«Моя дочь часто болеет»: бронхит, астму и пневмонию начали лечить в санатории Минздрава в Кировской области

Санаторий Министерства здравоохранения Кировской области принял 160 детей из разных районов для оздоровления, сообщили на информационном портале «Первоисточник».
Как рассказала главврач санатория «Солнечный» Елена Береснева, на лечение дети направляются с болезнями органов дыхания, в основном с бронхиальной астмой и пневмониями.
С заболеваниями органов дыхания санаторию помогают: галокамера, нейбулазерная и гипокситерапия, жемчужные ванны, сухая углекислая ванна и электролечение.
«В течение года моя дочь часто болеет. В основном это простудные заболевания, переходящие в бронхит и пневмонию. Практически всегда приходится прибегать к антибиотикам и ингаляциям. В этом году врач предложила ребенку съездить в санаторий. Для нас это впервые. Знаю, что там проводится большое количество процедур, в том числе физиолечение. Очень рассчитываю, что нам это поможет и череда болезней и пропусков школы закончится», – поделилась мама 8-летней Арины из Кирова.
Также в санатории проходят лечение дети с заболеваниями кожи, хроническими заболеваниями почек в сочетании с разработанными программами в водолечебнице.
По словам главного врача Бересневой, санаторий готов к приему на оздоровление. На территории санатория для досуга детей имеется кинотеатр и огромное количество творческих площадок. Помимо этого, санаторий имеет секции с тренажерным залом и теннисные столы.