«Мой хребет стал стальным»: Асмус вспомнила травлю после выхода фильма «Текст»

«Мне кажется, мой хребет стал просто стальным, потому что я узнала о себе столько. После всего этого я даже не представляю, какие слова могут меня задеть или обидеть, и что нужно сделать хейтерам, чтобы я расстроилась. Сразу после выхода “Текста” мне было очень тяжело, но сейчас я даже могу шутить над всем этим», – цитирует ее «Петербургский дневник».