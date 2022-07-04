«Мой хребет стал стальным»: Асмус вспомнила травлю после выхода фильма «Текст»

Актриса Кристина Асмус призналась, что после выхода фильма «Текст» с откровенными сценами стала спокойнее относиться к травле.
Когда «Текст» режиссера Клима Шипенко вышел на большие экраны, в Сети началась настоящая травля Асмус из-за сцены, в которой она снялась обнаженной. Хейтеры сетовали, что этим эпизодом звезда якобы поставила крест на браке с комиком Гариком Харламовым, испортила карьеру и запятнала свою репутацию.
На премьере фильма «Булки» в Санкт-Петербурге Асмус подчеркнула, что тогда пережила настолько сильное эмоциональное потрясение, что ее жизнь в корне изменилась.
«Мне кажется, мой хребет стал просто стальным, потому что я узнала о себе столько. После всего этого я даже не представляю, какие слова могут меня задеть или обидеть, и что нужно сделать хейтерам, чтобы я расстроилась. Сразу после выхода “Текста” мне было очень тяжело, но сейчас я даже могу шутить над всем этим», – цитирует ее «Петербургский дневник».
Комедия «Булки» выйдет 7 июля. Асмус досталась роль закомплексованной девушки из провинции Тани Бабаниной.