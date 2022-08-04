Мотоциклы «Урал» будут поставляться в США, Канаду, Евросоюз, Австралию и Японию. Они собираются на новом заводе в Казахстане

Российская компания Ural Motorcycles запустила производство мотоциклов «Урал» в Петропавловске, Казахстан. Оттуда мотоциклы будут поставляться в США, Канаду, Евросоюз, Австралию, Японию.

Ранее «Уралы» выпускали только на Ирбитском мотозаводе в Свердловской области, где производство продолжится для внутреннего рынка России и тех стран, которые остались нейтральными или дружественными, включая Китай. Кроме того, российское предприятие будет выпускать рамы и элементы корпуса для мотоциклов казахстанской сборки.





По итогам 2021 года завод Ural Motorcycles отгрузил 1150 мотоциклов. В этом году планировалось выпустить порядка 1300 мотоциклов, из которых более 80% предназначено для экспорта. Из-за собитий на Украине объём производства сократился, но руководство предприятия планирует наверстать потери после запуска сборки в Казахстане.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Они оснащены 749-кубовым двухцилиндровым двигателем мощностью 41 л.с. с 52 Нм крутящего момента. Мотор работает с 5-ступенчатой коробкой передач (четыре передние и одна задняя).