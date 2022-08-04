Мотоциклистка пострадала при столкновении с рейсовым автобусом в центре Краснодара

Один человек пострадал в аварии с участием рейсового автобуса и мотоцикла в центре Краснодара. Авария случилась на пересечении улиц Красной и Гимназической, рассказали в пресс-службе городского УМВД.
По информации полицейских, возле здания краевой администрации 34-летняя женщина за рулем мотоцикла Honda выехала на перекресток под запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автобусом под управлением 47-летнего водителя.
В результате виновницу ДТП доставили в больницу. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии. По факту происшествия организовали процессуальную проверку.