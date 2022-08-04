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Мотоциклистка пострадала при столкновении с рейсовым автобусом в центре Краснодара

Мотоциклистка пострадала при столкновении с рейсовым автобусом в центре Краснодара
Федеральное агентство новостей

Один человек пострадал в аварии с участием рейсового автобуса и мотоцикла в центре Краснодара. Авария случилась на пересечении улиц Красной и Гимназической, рассказали в пресс-службе городского УМВД.

По информации полицейских, возле здания краевой администрации 34-летняя женщина за рулем мотоцикла Honda выехала на перекресток под запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автобусом под управлением 47-летнего водителя.

В результате виновницу ДТП доставили в больницу. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии. По факту происшествия организовали процессуальную проверку.

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