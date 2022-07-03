Мотоциклист погиб в ДТП с деревом на трассе в Тюменской области

Житель Тюмени получил смертельные травмы при столкновении с деревом в Упоровском районе. Дорожное происшествие случилось на трассе Горьковка — Пятково, сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.
По данным ведомства, 26-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал» с коляской и без государственных номеров не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных повреждений водитель скончался на месте.
Отмечается, что молодой человек гостил у тещи. Транспортное средство он взял у знакомого. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее несовершеннолетний пешеход пострадал при наезде мотоцикла в подмосковном Щелково, передавало РИАМО.