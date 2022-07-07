Мотоциклист погиб при столкновении с деревом в Калининградской области

Дорожная авария привела к гибели 36-летнего мотоциклиста в Калининградской области. Происшествие случилось в городе Приморское Балтийского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По информации полицейских, водитель двухколесного транспорта, двигаясь по тротуару возле одного из домов на Калининградском шоссе, врезался в бетонную плиту. После этого мужчину отбросило в придорожное дерево.
Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Сейчас стражи порядка выясняют все детали ДТП. По итогам проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.