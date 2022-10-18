Motorola показала концепт смартфона с разворачивающимся экраном

На мероприятии Lenovo Tech World компания Motorola продемонстрировала интересный концепт. Это смартфон с экраном, который может разворачиваться и сворачиваться – для этого достаточно лишь нажать кнопку. В результате аппарат может быть более компактным или же, наоборот, полноразмерным – в зависимости от потребностей своего владельца. Размеры дисплея составляют от 5 до 6,5 дюймов. Пока нет подробностей о характеристиках модели и не ясно, планируется ли ее серийный выпуск: на данный момент это лишь концепт.

Предполагается, что устройство такого типа может быть более легким и тонким, чем, например, складные смартфоны вроде Samsung Galaxy Z Fold. К слову, Samsung сейчас является лидером рынка складных смартфонов: по данным Counterpoint Research, на долю компании приходится 62% мирового рынка, вторую позицию занимает Huawei – ее доля рынка составляет 16%. Эксперты также ожидают, что рынок складных телефонов в этом году вырастет на 73%, то есть, пользователей все больше интересуют аппараты, которые можно сгибать, складывать или сворачивать, поэтому новое решение Motorola может оказаться очень даже востребованным.