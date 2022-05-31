Мотор, стоимость и проходимость: названы причины популярности SUV на российском рынке

Эксперты в области автоиндустрии рассказали о трех преимуществах кроссоверов перед другими автомобилями. Именно эти пункты обеспечили SUV популярность на отечественном рынке.
По словам экспертов, кроссоверы оснащаются более мощными моторами, чем обычные легковушки. Именно поэтому они привлекают внимание покупателей. Кроме того, в кроссовере есть элементы внедорожника, поэтому он отличается большей проходимостью.
Также стоимость кроссоверов не на много превосходит цену на обычные легковые машины соответствующего класса, а по сравнению с настоящими рамными внедорожниками авто с приставкой кросс, как правило, заметно дешевле, передает портал NJcar.