Moto X30 Pro получил самую быструю беспроводную зарядку в истории бренда. Её мощность составляет 50 Вт

Чен Джин (Chen Jin), главный менеджер китайского подразделения Lenovo, занимающегося выпуском смартфонов, заявил о том, что грядущий флагман Moto X30 Pro получит самую быструю беспроводную зарядку в истории бренда. Её мощность составит 50 Вт.





Ранее в Сети демонстрировался зарядный блок для Moto X30 Pro c выходной мощностью 125 Вт, так что Moto X30 Pro будет быстро заряжаться как по проводу, так и без.

Остальные особенности смартфона уже известны. Это SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, экран AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 144 Гц, врезанная 60-мегапиксельная фронтальная камера и основная камера с главным датчиком разрешением 200 Мп. Официальная премьера Moto X30 Pro ожидается 10 или 11 августа. Moto X30 Pro должны были представить раньше, но из-за напряженности между Китаем и Тайванем премьеру перенесли.