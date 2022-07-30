Moto Razr 2022 официально сравнили с iPhone 13 Pro Max. Смартфон получит полноценный второй экран, улучшенный шарнир и хорошую камеру

На следующей неделе, 2 августа, Motorola проведет презентацию новых устройств, на которой она должна анонсировать два флагмана на базе Snapdragon 8 Plus Gen 1, включая первый 200-мегапиксельный телефон и складной Moto Razr 2022.

Вчера Чен Джин, генеральный менеджер китайского подразделения Lenovo по производству мобильных телефонов, опубликовал изображение Moto Razr 2022 в разложенном состоянии. Смартфон получил экран с небольшим отверстием для фронтальной камеры и уменьшенным по сравнению с предшественниками подбородком.





Чен Джин также заявил, что Moto Razr 2022 можно использовать в качестве основного смартфона, а размер экрана и габариты сравнимы с iPhone 13 Pro Max. По предыдущим данным, основной экран Moto Razr 2022 имеет диагональ 6,7 дюйма, как и флагмана Apple.

Официальный сайт Motorola также сообщил, что в машине используется звездообразный шарнир третьего поколения, который позволяет уменьшить расстояние между двумя частями корпуса и уменьшает видимую складку в разложенном состоянии.

Помимо Snapdragon 8 Plus Gen 1 смартфон должен получить 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Также подтверждено, что диагональ внешнего дисплея составит 3 дюйма. Это полноценный дополнительный экран, на котором можно при желании запускать любые приложения, а не только использовать его для селфи и уведомлений.









Телефон будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой F/1,8 и 13-мегапиксельной широкоугольной камерой, а также встроенным аккумулятором емкостью 3500 мА•ч.