Журналист Янус Путконен, единственный представитель своей родины на ПМЭФ-2022, рассказал на полях форума, что Запад развязал неограниченную экономическую войну против РФ, но сломить Москву не удалось.
Путконен в интервью «Известиям» высказался об отношениях между Хельсинки и Москвой, стремлении Финляндии стать частью НАТО и о спецоперации РФ по защите Донбасса. Журналист заявил, что киевская власть вынудила РФ начать операцию — милитаризация и преступные действия Киева нельзя было проигнорировать. Развернутая Западом экономическая и политическая антироссийская кампания провалилась, о чем свидетельствует один только факт проведения ПМЭФ-2022, считает Путконен.
«У России был мощный экономический антикризисный план. И то, что мы можем видеть сегодня здесь – это момент победы. Здесь столько энергетики, поддержки и силы для российских предпринимателей. Мировая общественность приложила неимоверные усилия, чтобы этот форум не состоялся. Но мы сегодня здесь для того, чтобы показать, что у России все отлично», — заявил Путконен.
Цель Запада, по словам журналиста — установление своего миропорядка, но стремительное развитие России стало одним из главных препятствий формированию однополярного мира.
«Само существование и факт проведения этого форума доказывает, что эпоха западного превосходства подошла к концу», — заключил Путконен.
Сам журналист прожил в Донбассе семь лет и глубоко признателен России за проведение спецоперации. Путконен уверен, что ЛДНР переживает переломный момент в своей истории, и ситуация постепенно улучшается.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.