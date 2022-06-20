Москву не сломить: финский журналист признал стойкость России перед лицом западных санкций

«У России был мощный экономический антикризисный план. И то, что мы можем видеть сегодня здесь – это момент победы. Здесь столько энергетики, поддержки и силы для российских предпринимателей. Мировая общественность приложила неимоверные усилия, чтобы этот форум не состоялся. Но мы сегодня здесь для того, чтобы показать, что у России все отлично», — заявил Путконен.