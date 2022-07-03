Москвичи сообщают о заплесневелых бургерах в ресторанах “Вкусно — и точка”. Ксения Собчак попросила сеть “разобраться” с проблемой

В ресторанах “Вкусно — и точка”, занявших нишу ушедшего из России “Макдоналдса”, москвичам стали попадаться бургеры с плесенью.

Сначала телеграм-канал “Говорит и показывает Москва” сообщил о заплесневелом бургере, который продали жительнице столицы в в районе Хорошево-Мневники. После этого Ксения Собчак в своем микроблоге рассказала о похожих случаях, которые произошли с ее подписчиками в других точках сети.

Похоже, во “Вкусно — и точка” не совсем чтят заветы “Макдоналдса”. По крайней мере, в плане контроля за качеством товаров. Только за сегодня зафиксировано как минимум три случая, когда покупателям общепита продали бургеры с заплесневелыми булочками. Две из них — моим подписчикам. <…> “Не считаю, что это ок, когда ты ешь и находишь плесень”, — говорит подписчица. Ребят, вы уж там разберитесь, не надо людей травить.

Ксения Собчак

В пресс-службе компании, отвечая на запрос издания “Подъем”, заявили, что не знают, каким образом булка с плесенью попала на кухню.

Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, что рестораны “Вкусно — и точка” открылись на базе бывшего “Макдоналдса” 12 июня. Меню практически не изменилось, но некоторые блюда пропали из ассортимента из‑за прямых ассоциаций с брендом.

На днях рэпер Моргенштерн* (признан в России иноагентом) открыл свою бургерную Kaif Provenance под новым названием “Кайф и точка” в качестве альтернативы перезапустившейся сети фастфуда.