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    Москвичи почтили память Ельцина на Новодевичьем кладбище в годовщину его смерти

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Москвичи почтили память Ельцина на Новодевичьем кладбище в годовщину его смерти

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    Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    В Москве на Новодевичьем кладбище почтили память
    первого президента РФ Бориса Ельцина.

    Москвичи пришли на могилу политика спустя 15 лет со
    дня его смерти. Люди принесли цветы и вспоминали времена, когда Ельцин
    руководил страной. Один из пришедших мужчин рассказал журналистам РИА Новости, что
    старается каждый год посещать кладбище с цветами, так как являлся сторонником политика, хотя лично знаком с ним не был.

    К могиле с утра идут как пожилые люди, так и семьи с
    детьми. Возле мемориала Ельцина находятся большие букеты роз и хризантем.

    Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года в Москве из-за
    проблем с сердцем. За несколько лет до этого политик перенес сложнейшую
    операцию.

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