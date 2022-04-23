Москвичи почтили память Ельцина на Новодевичьем кладбище в годовщину его смерти

Москвичи пришли на могилу политика спустя 15 лет со

дня его смерти. Люди принесли цветы и вспоминали времена, когда Ельцин

руководил страной. Один из пришедших мужчин рассказал журналистам РИА Новости, что

старается каждый год посещать кладбище с цветами, так как являлся сторонником политика, хотя лично знаком с ним не был.