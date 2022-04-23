Москвичи почтили память Ельцина на Новодевичьем кладбище в годовщину его смерти

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В Москве на Новодевичьем кладбище почтили память
первого президента РФ Бориса Ельцина.
Москвичи пришли на могилу политика спустя 15 лет со
дня его смерти. Люди принесли цветы и вспоминали времена, когда Ельцин
руководил страной. Один из пришедших мужчин рассказал журналистам РИА Новости, что
старается каждый год посещать кладбище с цветами, так как являлся сторонником политика, хотя лично знаком с ним не был.
К могиле с утра идут как пожилые люди, так и семьи с
детьми. Возле мемориала Ельцина находятся большие букеты роз и хризантем.
Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года в Москве из-за
проблем с сердцем. За несколько лет до этого политик перенес сложнейшую
операцию.
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