Москвичи и петербуржцы столкнулись с ростом затрат на ремонт жилья

Кроме того, от иностранного сырья и оборудования зависит и российская продукция. Так, по данным совместного исследования Infoline и крупного продавца стройматериалов СТД «Петрович», во втором квартале цены на материалы для проведения ремонта поднялись в Москве на 19,9% по отношению к прошлом угоду и составили 8,1 тысячи рублей за квадратный метр в Москве, а в Северной столице — на 9,9%, до 8,6 тысячи рублей за квадратный метр.