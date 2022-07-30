Москвичи и петербуржцы столкнулись с ростом затрат на ремонт жилья

Строительные материалы, необходимые для ремонта, за год подорожали в Москве и Санкт-Петербурге на 20% и 10% соответственно. Причиной стало сокращение ассортимента некоторых зарубежных производителей, что грозит дефицитом по ряду товаров, пишет «Коммерсантъ».
Кроме того, от иностранного сырья и оборудования зависит и российская продукция. Так, по данным совместного исследования Infoline и крупного продавца стройматериалов СТД «Петрович», во втором квартале цены на материалы для проведения ремонта поднялись в Москве на 19,9% по отношению к прошлом угоду и составили 8,1 тысячи рублей за квадратный метр в Москве, а в Северной столице — на 9,9%, до 8,6 тысячи рублей за квадратный метр.
Однако относительно первого квартала, когда цены на строительные материалы на фоне ослабления рубля достигали максимумов, затраты на ремонт в двух городах снизились почти на 8% и 17% соответственно. По мнению аналитиков, на это повлияли среди других факторов снижение ключевой ставки Центробанком и рост доступности кредитов.