Москвичей ожидает жаркая неделя

Москвичей и жителей региона ожидает изменение погоды. Как рассказал в интервью «360» синоптик и метеоролог Александр Шувалов, столицу ожидает потепление, которое продлится до конца следующей недели.
По словам метеоролога, несмотря на то, что ранее также встречались схожие изменения климата, грядущие повышение температуры все же необходимо считать относительно высокими, ведь температура воздуха +30 градусов для столицы в августе встречается не так часто.
«Стоит вспомнить высокие показатели столбика термометра в 2010 году. Но самым жарким днем было 12 августа 1972 года. Тогда столбики термометра показали +34 градуса», — рассказал Александр Шувалов.
Как рассказал эксперт, жаркая погода продержится до 21-го августа, а отклонение температуры измениться всего на три градуса выше средней температуры.
«Пока в Москве практически ничего не выпало. Так, считаное количество миллиметров осадков. Вот в области местами прошли хорошие дожди. Но и в Подмосковье в основном воцарилась сухая жаркая погода, поэтому очень внимательно нужно вести себя на природе в лесах», — предупредил Александр Шувалов.
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