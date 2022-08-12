Москвич рассказал об ужасах отдыха в переполненном туристами Сочи

«Причем не только на пляже — толпы повсюду, очереди в кафе, на аттракционы, водные развлечения и пр. Все дорого, и всего надо ждать. В результате народ бросается друг на друга, и людей трудно за это осуждать: они не виноваты, что их отпуск превратился в сплошную полосу препятствий, психика, видимо, не выдерживает», — отметил москвич.