Москвич рассказал об ужасах отдыха в переполненном туристами Сочи

Поток туристов в Сочи в этом сезоне превысил все допустимые нормы, из-за чего на местных пляжах периодически происходят конфликты между отдыхающими, сообщил житель российской столицы.
Шезлонгов в зонах отдыха на всех не хватает, что вынуждает людей ложиться прямо на землю и занимать все свободное пространство на побережье. Отдыхающим буквально негде пройти, передает «Московский комсомолец».
«Причем не только на пляже — толпы повсюду, очереди в кафе, на аттракционы, водные развлечения и пр. Все дорого, и всего надо ждать. В результате народ бросается друг на друга, и людей трудно за это осуждать: они не виноваты, что их отпуск превратился в сплошную полосу препятствий, психика, видимо, не выдерживает», — отметил москвич.
Другие путешественники отметили высокие цены на услуги и товары на сочинских курортах. Отдыхающие платят большие деньги, но получают хамское отношение персонала и ужасный сервис.