«Москвич», Lada e-Largus и «Кама» вошли в рейтинг самых ожидаемых электромобилей российского производства

«Автоновости дня» составили рейтинг самых ожидаемых электромобилей российского производства, которые должны быть выпущены в ближайшие годы.

Один из них — Lada e-Largus, концепт которого представили на заводе в Ижевске в начале августа. Первый прототип будущей модели должен появиться до конца этого года, а «установочная» партия автомобилей будет собрана в 2023 году.





На заводе «Моторинвест» в Липецкой области производится электрический седан Evolute i-Pro (цена с учетом субсидии — 2 065 000 рублей), до конца года на конвейер могут встать кроссовер i-Joy и минивэн i-Van, а в 2023 году ожидается выпуск нового кросс-купе i-Jet.

В линейку стартапа «Кама» могут войти четыре модели: два пассажирских электромобиля, машина такси и коммерческая модель для служб доставки. Первые прототипы планируется собрать в первом квартале 2023 года, а выход на полноценное серийное производство намечен на конец 2024-го. По новым данным, электромобили «Кама» переименуют в «Атом», а создатели купят завод Ford в России.

Отдельного внимания достоин электрический грузовик EVM Pro, построенный стартапом «Электромобили Мэнуфэкчуринг Рус» на базе удлиненного УАЗ «Профи». Выпускать EVM Pro (старт производства ожидается в декабре) будут в самых разных конфигурациях, в том числе в виде промтоварного фургона и рефрижератора. Максимальный запас хода на одной зарядке составит 300 километров.



Один из возможных новых «Москвичей»

К выходу на электромобильный рынок готовятся также калининградский «Автотор» и возрожденный в этом году «Москвич». Первый электрический «Москвич» может сойти с конвейера бывшего завода Renault уже до конца 2022 года, а «Автотор» совместно с дочерней компанией «Росатома» «Рэнера» планирует выпустить пилотную партию электрокаров в 2023 году.

Производство первых моделей на Московском автомобильном заводе «Москвич» начнётся уже скоро, о чём сообщила пресс-служба предприятия. Для этого компания разработала собственную методику обучения сотрудников.