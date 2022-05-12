Москва стала одним из самых востребованных направлений у россиян в майские праздники

Особой популярностью у россиян пользовались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Кроме того, путешественники часто покупали билеты в Симферополь, Тюмень, Ярославль, Рязань, Тулу, Саратов, Новосибирск, Волгоград, Владимир и Анапу, пишут «Вести Подмосковья».