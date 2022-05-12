Москва стала одним из самых востребованных направлений у россиян в майские праздники

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Города России в майские праздники оказались популярнее зарубежных направлений, выяснили аналитики сервиса по бронированию билетов «Туту.ру».
Особой популярностью у россиян пользовались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Кроме того, путешественники часто покупали билеты в Симферополь, Тюмень, Ярославль, Рязань, Тулу, Саратов, Новосибирск, Волгоград, Владимир и Анапу, пишут «Вести Подмосковья».
Среди зарубежных направлений в топ вошли белорусские города — Минск, Витебск, Орша, Брест, Могилев, Гомель и Полоцк. Средняя стоимость билета из Москвы по России составила 2658 рублей, а за рубеж — 3486 рублей.
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