Москва призвала Совбез ООН провести заседание из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Москва призвала Совбез ООН организовать заседание из-за атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом рассказал источник в постоянном представительстве России в организации.
По информации РИА Новости, Россия просит СБ ООН провести по данному вопросу заседание 11 августа.
«Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — рассказал источник агентства.
Другой источник в СБ организации отметил, что Кремль призывает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси выступить на этом заседании докладчиком.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что ВСУ намеренно атакуют по ЗАЭС, чтобы ВС РФ вывели свои войска. Об этом пишет RT.