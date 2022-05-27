Москва, Подмосковье и Смоленская область встретили вернувшихся со спецоперации бойцов

Вернувшихся со спецоперации бойцов Росгвардии встретили в Центральном округе ведомства. В мероприятиях приняли участие представители командования, родственники военных и байкеры пушкинского отделения мотоклуба «Ночные волки МС».
Торжественные встречи произошли в Москве, Московской и Смоленской областях. Бойцов встретили российскими флагами, шариками, плакатами.
«Для нас это волнительный момент, мы готовились с детьми, рисовали для папы плакаты, чтобы ему было очень приятно», — призналась супруга одного из росгвардейцев.
Спецназовцев встретил врио командующего Центральным округом Росгвардии генерал-лейтенант Анатолий Якубовский. Он поблагодарил ребят за успешное выполнение поставленных задач и пожелал успехов в дальнейшей службе.