Москва и Луганск получили официальный статус городов-побратимов

«Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка. Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей», — прокомментировал Собянин.