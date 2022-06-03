Москва и Луганск получили официальный статус городов-побратимов

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали документы, согласно которым столицы России и ЛНР стали городами-побратимами, передает РИА Новости.
В рамках визита Сергея Собянина в ЛНР, были подписаны несколько документов: о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также официально установлены побратимские связи двух столиц.
Стороны выразили готовность наращивать сотрудничество практически во всех сферах городской жизни: наука и технологии, информационная среда, образование, спорт, туризм, защита окружающей среды и многих других.
«Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка. Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей», — прокомментировал Собянин.
Напомним, что в республики Донбасса уже приехали российские специалисты, которые занимаются восстановлением ключевых объектов инфраструктуры республик.