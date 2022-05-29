Московский «Спартак» сравнялся по количеству побед в Кубке России с «Зенитом»

Московский «Спартак» в четвертый раз в своей истории стал победителем Кубка России по футболу.
Данное достижение удалось установить благодаря победе в финале прошедшего розыгрыша кубка страны. В финале подопечные Паоло Ваноли оказались сильнее «Динамо» со счетом 2:1. Забитыми голами в составе красно-белых отметились Александр Соболев и Квинси Промес. Таким образом «Спартак» сравнялся по количеству побед в Кубке России с петербургским «Зенитом».
Петербургский «Зенит» в рамках Суперкубка России по футболу сыграет против «Спартака». Матч пройдет 9 июля.