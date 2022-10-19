Московский «Спартак» обыграл воронежский «Факел» в гостевом матче Кубка России

Столичный «Спартак» нанес поражение воронежскому «Факелу» в игре Кубка России по футболу.
Матч группового этапа Кубка России между «Факелом» и «Спартаком» состоялся на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже 19 октября. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе «Спартака» забитыми мячами отметились защитник Николай Рассказов и форвард Шамар Николсон. Нападающий Максим Максимов стал автором единственного гола «Факела».
Благодаря гостевой победе «Спартак» набрал 12 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы B. «Факел» располагается на последней позиции.