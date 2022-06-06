Технологии04

Московский Renault окончательно превратился в «Москвич»

Московский Renault окончательно превратился в «Москвич»

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Как следуемо из базы данных единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ, московский завод Renault официально сменил название на «Москвич». 


Если точнее, то ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод “Москвич«».

Как сообщает «Интерфакс» изменения были внесены в ЕГРЮЛ 3 июня. В этот же день в компании сменилось руководство — на место Яна Птачека из Renault пришёл Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность замглавы дептранса Москвы.

Напомним, в середине мая было объявлено, что  российские активы группы Renault переведены в государственную собственность.

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