Московский планетарий сообщил о наступлении Суперлуния 13 июля

Через девять часов после прохождения Луны через самую близкую точку к Земле начнется новолуние. Об этом сообщили в Московском планетарии.
Это произойдет 13 июля, когда случится перигей и полнолуние. По словам астрономов, перигеем является точка на орбите земного спутника, когда он проходит в минимальном расстоянии от планеты, информирует телеканал «360».
«Тринадцатого июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец», — сказал представитель планетария.
Если погода будет ясной, то земляне смогут увидеть Сатурн и Юпитер, которые будут сопровождать Суперлуну. Над ней в этот момент будут сиять звезды Летнего треугольника, а западнее — яркий Арктур из созвездия Волопас.