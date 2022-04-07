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    Московский суд вызвал Чубайса для дачи показаний по уголовному делу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Хамовнический
    суд Москвы вызвал на допрос бывшего генерального директора корпорации «Роснано»
    Анатолия Чубайса. Он является потерпевшим в деле о краже.

    Экс-чиновник
    стал жертвой мошенничества. Похитители украли у него имущество на общую сумму
    около 70 миллионов рублей. Однако сам потерпевший на связь не выходит.

    «В среду в
    Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о
    мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши
    подзащитные вновь заявили о своей невиновности», — сказал источник ТАСС в инстанции.

    Некоторые
    очевидцы сообщали, что видели Чубайса вчера в Стамбуле. По их словам, он сидел
    в одном из ресторанов турецкой столицы в компании своей жены и супруги Федора
    Бондарчука Паулины Андреевой.

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