Московский суд вызвал Чубайса для дачи показаний по уголовному делу

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Хамовнический
суд Москвы вызвал на допрос бывшего генерального директора корпорации «Роснано»
Анатолия Чубайса. Он является потерпевшим в деле о краже.
Экс-чиновник
стал жертвой мошенничества. Похитители украли у него имущество на общую сумму
около 70 миллионов рублей. Однако сам потерпевший на связь не выходит.
«В среду в
Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о
мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши
подзащитные вновь заявили о своей невиновности», — сказал источник ТАСС в инстанции.
Некоторые
очевидцы сообщали, что видели Чубайса вчера в Стамбуле. По их словам, он сидел
в одном из ресторанов турецкой столицы в компании своей жены и супруги Федора
Бондарчука Паулины Андреевой.
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