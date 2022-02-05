Московский «Спартак» сыграл вничью с малайзийским «Джохором» на сборе в Дубае

«Спартак» и «Джохор» не выявили сильнейшего в товарищеском матче, который прошел в столице ОАЭ.

Контрольная игра между московским «Спартаком» и малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим», состоявшаяся на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае, завершилась со счетом 1:1. В середине первого тайма бразильский форвард Бергсон поразил ворота красно-белых ударом с пенальти. На 71-й минуте встречи нападающий «Спартака» Александр Соболев забил ответный мяч и установил окончательный счет игры, сообщает RT. В следующем контрольном матче на сборе в Дубае красно-белые встретятся с екатеринбургским «Уралом».

Ранее «Спартак» завершил вничью товарищескую игру с «Ригой». Матч с латвийским клубом стала вторым для итальянца Паоло Ваноли в качестве главного тренера красно-белых.

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