Московские студии ежемесячно дорожали на 2% в течение 2021 года

Наиболее заметно за прошлый год в массовом сегменте московского жилья подорожали студии — в среднем на 25%. Такие данные представили аналитики компании «Метриум», передает «Российская газета».

К примеру, в декабре квадратный метр в квартире подобного формата стоил 308 тыс. рублей, а сама студия — около 7,57 млн. При этом годом ранее такую квартиру можно было купить в среднем за 6,06 млн рублей. Согласно подсчетам, каждый месяц в течение 2021 года студии дорожали на 2%.

Стоимость же однокомнатных квартир увеличилась за 12 месяцев на 22% — в среднем до 10,77 млн рублей, двухкомнатных — на 21%, до 15,29 млн, а трехкомнатных — на 20%, до 20,29 млн рублей.

Коэффициент доступности жилья в РФ опустился до уровня 2015 года. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-объявлений ЦИАН.

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