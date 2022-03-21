Москалькова назвала современную русофобию подлинным расчеловечиванием

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Новости
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Притеснение русских людей, попытки истребить их язык и
традиции превращается в неохолокост. Об этом заявила уполномоченный по правам
человека в России Татьяна Москалькова.

Тема русофобии особенно актуальна в последние годы. Сейчас
ситуация обострилась до такой степени, что «страны рвут культурные связи и даже
отказываются от величайших представителей мировой культуры».

«Масштабы русофобии
настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом:
когда все направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, традиции, человека
самого как такового. Подлинное расчеловечивание», — заявила Москалькова.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются
частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из
них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все
средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ
полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

 
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