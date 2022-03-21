Москалькова назвала современную русофобию подлинным расчеловечиванием

Однако фейки от Украины и Европы являются

частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из

них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все

средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ

полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.