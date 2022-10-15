Москалькова назвала главную причину нарушений во время частичной мобилизации

Российский политический деятель Татьяна Москалькова заявила, что большая часть нарушений в проведении частичной мобилизации происходила по причине несоответствия мобилизованных критериям призыва, сообщает РИА Новости.
«Большинство нарушений по частичной мобилизации происходили из-за несоответствия призывников к критериям призыва», — заявила Москалькова.
Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Ошибки в проведении мобилизационных работ военкоматами совершались, однако многие граждане, получившие повестку вне регламента, были отправлены домой. Сенатор Андрей Клишас отметил, что каждый случай неверной работы военкоматов должен быть проверен отдельно.