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Москалькова назвала главную причину нарушений во время частичной мобилизации

Москалькова назвала главную причину нарушений во время частичной мобилизации
Global Look Press | Federation Council of Russia

Российский политический деятель Татьяна Москалькова заявила, что большая часть нарушений в проведении частичной мобилизации происходила по причине несоответствия мобилизованных критериям призыва, сообщает РИА Новости.

«Большинство нарушений по частичной мобилизации происходили из-за несоответствия призывников к критериям призыва», — заявила Москалькова.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Ошибки в проведении мобилизационных работ военкоматами совершались, однако многие граждане, получившие повестку вне регламента, были отправлены домой. Сенатор Андрей Клишас отметил, что каждый случай неверной работы военкоматов должен быть проверен отдельно.

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