Мощный взрыв в пятизвездочном отеле кубинской столицы унес жизни четырех человек

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Четыре человека стали жертвами мощного взрыва, который прогремел в пятизвездочном отеле Гаваны. О количестве погибших в результате ЧП рассказали в администрации президента Республики Куба.
Напомним, что взрыв прогремел в гостинце Saratoga, которая расположена прямо напротив Капитолия. В результате произошло частичное обрушение здания, есть пострадавшие.
В настоящий момент на месте взрыва продолжают работать спасатели. Ведется разбор завалов разрушенного здания.
Специалисты рассматривают несколько версий произошедшего. Одной из предварительных причин взрыва называют утечку сжиженного газа при перекачке из цистерны. Точные обстоятельства трагедии станут известны после экспертной проверке.
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