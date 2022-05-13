Мощный сарказм: остроумная фраза Небензи в ООН об украинском учебнике истории вызвала бурную реакцию Сети

«Научные изыскания Небензя поражают своим мощным сарказмом и абсолютно точным попаданием в цель. Я думаю, французы должны задуматься и расстроиться. Хотя, в принципе, чего им расстраиваться – они-то уже знают, что Украина вообще это “понад усе”. Как ни называй украинцев – они все равно украинцы», — отметил Сосновский.