Мощный сарказм: остроумная фраза Небензи в ООН об украинском учебнике истории вызвала бурную реакцию Сети

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Немецкий политолог Александр Сосновский в эфире «Вести ФМ» прокомментировал слова постпреда России при ООН Василия Небензя об образовательной программе Украины.
Василий Небензя рассказал об образовательных программах Украины и сообщил, что в украинском учебнике по истории отмечалось, что предки французов пришли с Галичины. После этого он задал вопрос французскому постпреду Николя де Ривьеру, знает ли он о своем украинском происхождении.
«Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», — заявил российский полпред.
Дипломат привел эту яркую деталь в качестве примера массовой украинизации учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины. Политолог Сосновский отметил, что очередное выступление постпреда России при ООН Василия Небензя стало точным попаданием в цель.
«Научные изыскания Небензя поражают своим мощным сарказмом и абсолютно точным попаданием в цель. Я думаю, французы должны задуматься и расстроиться. Хотя, в принципе, чего им расстраиваться – они-то уже знают, что Украина вообще это “понад усе”. Как ни называй украинцев – они все равно украинцы», — отметил Сосновский.
Мнение Сосновского разделили и простые россияне. Комментируя обновление учебников на Украине, пользователи Сети отметили, что страна занимается настоящим «промыванием мозгов». Многие россияне отметили остроумие дипломата Василия Небензя.
«Да, смотрела тоже его выступление. Небензя просто молодец»;
«В этом же учебнике, кстати, серьезно доказывается, что Колумб, естественно, украинец»;
«Причину падения Римской империи знаете? Почитайте учебник украинской истории»;
«Василий Небензя – настоящий Гражданин и Патриот нашей любимой страны! Боец за правду и справедливость!»;
«Гениальные у нас дипломаты!» — прокомментировали слова дипломата россияне.