Мощный подземный толчок произошел на шахте «Зофьювка» в южной части Польши

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Сильный подземный толчок зафиксировали на шахте «Зофьювка» на юге Польши. Спасатели разыскивают как минимум 10 горняков, сообщает пресс-служба предприятия «Ястшембская угольная компания».
«У штаба нет контакта с 10 работниками. В районе толчка было 52 сотрудника, 42 вышли сами», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 23 апреля около 04:40 по московскому времени на глубине 900 метров под землей. На месте ЧП работают спасатели. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.
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