Мощные китайские электрокроссоверы Voyah Free начнут выпускать в России

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Месяц назад было объявлено, что в Липецке вскоре начнут впускать электромобили под брендом Evolute — седан, минивен и три кроссовера. Теперь стали известны подробности об одном из электрических кроссоверов, которые будут выпускаться липецком заводе «Моторинвест».





Подробностями поделилась газета «Авторевю», со ссылкой на документацию «Моторинвеста». По данным источника, одной из новинок под брендом Evolute станет модель под названием Voyah Free. Это мощный электрический кроссовер, получивший двухмоторную силовую установку на 694 л.с. и батарею на 34,6 кВт?ч.

Изначально Voyah Free дебютировал в Китае в декабре 2020 года и предлагается как в гибридной версии, так и в виде чистого электромобиля. В России будет локализована самая дорогая комплектация электромобиля без гибридных дополнений.

В «Авторевю» отмечают «странности» в документации, нелогичные несовпадения с китайской версией. Например, ранее для флагманского кроссовера Evolute с 695-сильной установкой был обещан запас хода в 750 км, что маловероятно с уменьшенной более чем в два раза ёмкостью аккумулятора (с 88 кВт?ч у китайской версии).





В любом случае официальные подробности станут известны ближе к выпуску, который планируется до конца 2022 года.