Мощное возгорание полиэтиленовых отходов произошло на улице 60 лет Октября в Красноярске

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Полиэтиленовые отходы загорелись на площади 500 квадратных метров в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Пожар произошел на территории ООО «Александрия». В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас от МЧС работают шесть единиц спецтехники. На место направлена лаборатория Минэкологии для замеров воздуха.
Очевидцы публикуют фото и видео с места инцидента. Согласно роликам, с территории бывшего завода «Красфарма» идет черный дым.
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